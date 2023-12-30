Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы не имеем права так играть». Тренер «Трактора» Заварухин — о поражении от «Барыса»

«Мы не имеем права так играть». Тренер «Трактора» Заварухин — о поражении от «Барыса»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом» (1:5).

«Настраивались на хорошую игру. Хотели завершить этот год победой. Чуть-чуть не получилось. Не удалось начало матча, пропустили ненужные голы. Потом уже не смогли перестроиться. Конечно, мы не имеем права так играть. Будем разбираться и делать выводы.

При большинстве «5 на 3» было ли желание снять вратаря? Мы такое не отрабатывали. Посчитал, что нет смысла. Шестой игрок будет только мешаться.

Была ли недооценка соперника? Нет. У нас всё стандартно: разбирали соперника, делали собрание по нему, напоминали, как действует «Барыс». Поменяли схему, стали играть более активно. Пропустили ненужный гол в большинстве, после чего чуть-чуть неправильно начали действовать. Игра в Новосибирске и матч сегодня — они сильно отличаются друг от друга. Мы ребятам это сказали. Большое количество удалений? Это хоккей. Никто не хотел уступать», — приводит слова Заварухина официальный сайт «Трактора».

Материалы по теме
Видео
«Барыс» одержал вторую победу подряд с крупным счётом, разгромив «Трактор»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android