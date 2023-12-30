«Металлург» одержал волевую победу в матче с «Куньлунем»

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались магнитогорский «Металлург» и пекинский «Куньлунь Ред Стар». Команды играли на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. «Металлург» одержал победу со счётом 4:1 (0:1, 3:0, 1:0).

На 17-й минуте счёт открыл нападающий «Куньлунь Ред Стар» Брэндон Ип. В начале второго периода в большинстве форвард Александр Петунин забросил ответную шайбу «Металлурга». На 32-й минуте хозяева вышли вперёд усилиями Александра Петунина, оформившего дубль. Чуть больше чем через 30 секунд нападающий Никита Гребёнкин упрочил преимущество «Магнитки». На последней минуте в пустые ворота шайбу отправил Павел Акользин — 4:1.

«Куньлунь Ред Стар» потерпел пятое поражение подряд.