«Металлург» одержал волевую победу в матче с «Куньлунем»
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались магнитогорский «Металлург» и пекинский «Куньлунь Ред Стар». Команды играли на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. «Металлург» одержал победу со счётом 4:1 (0:1, 3:0, 1:0).
На 17-й минуте счёт открыл нападающий «Куньлунь Ред Стар» Брэндон Ип. В начале второго периода в большинстве форвард Александр Петунин забросил ответную шайбу «Металлурга». На 32-й минуте хозяева вышли вперёд усилиями Александра Петунина, оформившего дубль. Чуть больше чем через 30 секунд нападающий Никита Гребёнкин упрочил преимущество «Магнитки». На последней минуте в пустые ворота шайбу отправил Павел Акользин — 4:1.
«Куньлунь Ред Стар» потерпел пятое поражение подряд.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2023, суббота. 12:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Ип (Фу, Меркли) – 16:29 (5x5) 1:1 Петунин (Пресс, Юров) – 21:53 (5x4) 2:1 Петунин (Пресс, Юров) – 31:53 (5x4) 3:1 Гребёнкин (Зернов, Хабаров) – 32:30 (5x5) 4:1 Акользин (Коробкин, Джонсон) – 59:50 (en)
Комментарии
- 30 декабря 2023
-
15:17
-
15:14
-
15:02
-
14:46
-
14:22
-
14:06
-
13:35
-
13:32
-
13:25
-
13:10
-
13:07
-
13:00
-
12:45
-
12:20
-
12:14
-
12:08
-
11:55
-
11:51
-
11:39
-
11:30
-
11:19
-
11:05
-
10:40
-
10:28
-
10:10
-
10:02
-
09:50
-
09:41
-
09:32
-
09:24
-
09:15
-
09:01
-
09:00
-
08:59
-
08:44
Партнерский контент