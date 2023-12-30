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«Металлург» одержал волевую победу в матче с «Куньлунем»

«Металлург» одержал волевую победу в матче с «Куньлунем»
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались магнитогорский «Металлург» и пекинский «Куньлунь Ред Стар». Команды играли на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. «Металлург» одержал победу со счётом 4:1 (0:1, 3:0, 1:0).

На 17-й минуте счёт открыл нападающий «Куньлунь Ред Стар» Брэндон Ип. В начале второго периода в большинстве форвард Александр Петунин забросил ответную шайбу «Металлурга». На 32-й минуте хозяева вышли вперёд усилиями Александра Петунина, оформившего дубль. Чуть больше чем через 30 секунд нападающий Никита Гребёнкин упрочил преимущество «Магнитки». На последней минуте в пустые ворота шайбу отправил Павел Акользин — 4:1.

«Куньлунь Ред Стар» потерпел пятое поражение подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2023, суббота. 12:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Ип (Фу, Меркли) – 16:29 (5x5)     1:1 Петунин (Пресс, Юров) – 21:53 (5x4)     2:1 Петунин (Пресс, Юров) – 31:53 (5x4)     3:1 Гребёнкин (Зернов, Хабаров) – 32:30 (5x5)     4:1 Акользин (Коробкин, Джонсон) – 59:50 (en)    
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