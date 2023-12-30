«Ак Барс» выиграл у «Салавата Юлаева» в «зелёном дерби» КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались казанский «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев». Команды играли на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. «Ак Барс» одержал победу со счётом 3:2 (2:0, 1:0, 1:2).
В первом периоде в составе хозяев дубль оформил Дмитрий Кателевский. В первом случае ему ассистировали Митчелл Миллер и Артём Лукоянов, во втором — Артём Лукоянов и Никита Лямкин. В начале третьего периода канадский нападающий Джош Ливо отыграл одну шайбу «Салавата Юлаева». Его ассистентом выступил Иван Дроздов. На 55-й минуте в большинстве отличился форвард «Ак Барса» Никита Лямкин. За полторы минуты до завершения третьего периода в формате «6 на 5» заброшенной шайбой отметился белорусский форвард гостей Иван Дроздов. Передачи на свой счёт записали Александр Хмелевски и Динар Хафизуллин.
Ранее «Салават Юлаев» выиграл в трёх из четырёх матчей «зелёного дерби» (3:2, 3:1, 1:0). Предыдущая победа «Ак Барса» датирована 24 сентября — 4:2.
- 30 декабря 2023
-
15:17
-
15:14
-
15:02
-
14:46
-
14:22
-
14:06
-
13:35
-
13:32
-
13:25
-
13:10
-
13:07
-
13:00
-
12:45
-
12:20
-
12:14
-
12:08
-
11:55
-
11:51
-
11:39
-
11:30
-
11:19
-
11:05
-
10:40
-
10:28
-
10:10
-
10:02
-
09:50
-
09:41
-
09:32
-
09:24
-
09:15
-
09:01
-
09:00
-
08:59
-
08:44