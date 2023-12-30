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«Ак Барс» выиграл у «Салавата Юлаева» в «зелёном дерби» КХЛ

«Ак Барс» выиграл у «Салавата Юлаева» в «зелёном дерби» КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались казанский «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев». Команды играли на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. «Ак Барс» одержал победу со счётом 3:2 (2:0, 1:0, 1:2).

В первом периоде в составе хозяев дубль оформил Дмитрий Кателевский. В первом случае ему ассистировали Митчелл Миллер и Артём Лукоянов, во втором — Артём Лукоянов и Никита Лямкин. В начале третьего периода канадский нападающий Джош Ливо отыграл одну шайбу «Салавата Юлаева». Его ассистентом выступил Иван Дроздов. На 55-й минуте в большинстве отличился форвард «Ак Барса» Никита Лямкин. За полторы минуты до завершения третьего периода в формате «6 на 5» заброшенной шайбой отметился белорусский форвард гостей Иван Дроздов. Передачи на свой счёт записали Александр Хмелевски и Динар Хафизуллин.

Ранее «Салават Юлаев» выиграл в трёх из четырёх матчей «зелёного дерби» (3:2, 3:1, 1:0). Предыдущая победа «Ак Барса» датирована 24 сентября — 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2023, суббота. 13:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Кателевский (Миллер, Лукоянов) – 02:46 (5x5)     2:0 Кателевский (Лукоянов, Лямкин) – 17:53 (5x5)     2:1 Ливо (Дроздов) – 40:20 (5x5)     3:1 Лямкин – 54:21 (5x4)     3:2 Дроздов (Хмелевски, Хафизуллин) – 58:30 (6x5)    
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