Билялетдинов прокомментировал победу «Ак Барса» над «Салаватом» в «зелёном дерби»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги домашней встречи регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:2).

«У меня хорошее впечатление от игры, я очень рад за команду. Мы не просто так работаем, а все переживаем, пытаемся исправить ситуацию. Понимаем, что не всё у нас получается, не всё получается ещё. Самое главное, что команда работает, она хочет выйти из этого нехарактерного для нас положения, меня это радует. Надо просто немножко потерпеть, и всё у нас будет нормально. Игра хорошая была – и «Салават» хорошо играл, и мы. Результат положительный, поэтому я очень рад.

Игроки «Ак Барса» словно выплеснули чувство обиды на льду? Какой-то обиды там не было, просто ребята очень здорово подготовились, хотели выиграть сегодня. И по-настоящему сделали всё, чтобы добиться результата. Даже могли и не победить сегодня, но отдача была хорошая, я просто видел это изнутри, и меня это радует даже больше», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте клуба.