Козлов — о поражении от «Ак Барса»: доволен действиями «Салавата», было много позитива

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ от казанского «Ак Барса» (2:3).

«Хороший, зрелищный матч, создали много голевых моментов. Что касается нашей игры, доволен действиями команды, было много позитива: переход из обороны в атаку, хорошее прохождение средней зоны. Не было удачи в завершающей фазе, но много было хорошего, несмотря на поражение. Такой результат, бывает – иногда ты перебрасываешь соперника, но проигрываешь. Играли две равные команды, показали достойный, красивый хоккей. Надеюсь, болельщикам понравилось и перед Новым годом они получили эмоции от игры. Да, результат – это негативный момент, но качество игры и много моментов – это плюс.

Не удивлён, что у «Ак Барса» все три гола забила четвёртая тройка – это хорошая команда, претендент на Кубок, всё четыре звена с хорошим подбором игроков. Те, кто забил, и раньше забрасывали у них в важных матчах. Панин отдыхал, у нас есть план, как использовать защитников, и мы дали ему отдых.

Момент с удалением Зоркина? Игровой эпизод, возможно, поднял клюшку выше, чем нужно, но там всё быстро, на эмоциях. Не думаю, что у него был злой умысел. Могли выстоять в меньшинстве, удачный гол соперник забил, шайба пошла через коньки», — приводит слова Козлова пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.