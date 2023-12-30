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Третьяк за три минуты с «Динамо» Мн пропустил с первого броска, удалился и получил травму

Третьяк за три минуты с «Динамо» Мн пропустил с первого броска, удалился и получил травму
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В эти минуты в Сочи на стадионе «Большой» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в рамках которой «Сочи», идущий на серии из девяти поражений, принимает минское «Динамо», имеющее аналогичную четырёхматчевую серию. Идёт первый период — гости ведут со счётом 3:1.

Старт этой игры получился насыщенным на события для 27-летнего российского голкипера «Сочи» Максима Третьяка. Уже на 31-й секунде матча он пропустил после первого же броска в исполнении американского форварда «Динамо» Сэма Энаса. Спустя ещё 30 секунд Третьяк получил малый штраф за затяжку игры, а ещё через две минуты Максиму пришлось покинуть лёд из-за полученной травмы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В нынешнем сезоне Третьяк принял участие в 14 матчах за «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отразил 88,4% бросков, пропуская в среднем 4,55 шайбы за игру.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2023, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Перерыв
2 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Энас – 00:31 (5x5)     0:2 Липский (Калдис) – 06:21 (5x5)     1:2 Тянулин (Мичков) – 11:05 (5x5)     1:3 Волков (Хэмилтон, Энас) – 12:11 (5x5)     2:3 Хафизов (Рассказов) – 17:29 (5x5)    
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