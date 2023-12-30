Третьяк за три минуты с «Динамо» Мн пропустил с первого броска, удалился и получил травму

В эти минуты в Сочи на стадионе «Большой» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в рамках которой «Сочи», идущий на серии из девяти поражений, принимает минское «Динамо», имеющее аналогичную четырёхматчевую серию. Идёт первый период — гости ведут со счётом 3:1.

Старт этой игры получился насыщенным на события для 27-летнего российского голкипера «Сочи» Максима Третьяка. Уже на 31-й секунде матча он пропустил после первого же броска в исполнении американского форварда «Динамо» Сэма Энаса. Спустя ещё 30 секунд Третьяк получил малый штраф за затяжку игры, а ещё через две минуты Максиму пришлось покинуть лёд из-за полученной травмы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В нынешнем сезоне Третьяк принял участие в 14 матчах за «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отразил 88,4% бросков, пропуская в среднем 4,55 шайбы за игру.