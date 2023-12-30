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Главный тренер «Авангарда» рассказал о сроках возвращения Ткачёва и приезда Юрчо

Главный тренер «Авангарда» рассказал о сроках возвращения Ткачёва и приезда Юрчо
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы над «Ладой» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ рассказал о сроках выздоровления российского нападающего Владимира Ткачёва и приезда в команду словацкого форварда Томаша Юрчо, контракт с которым заключили в дедлайн.

«Насколько я знаю, Томаш Юрчо уже получил российскую визу, так что 2-3 января он должен прилететь. У Ткачёва 36,8 температура уже, значит выздоравливает. Надеюсь, будет играть в первом домашнем матче следующего года», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в нынешнем сезоне Владимир Ткачёв принял участие в 41 матче за «Авангард», где набрал 57 (15+42) очков и заработал коэффициент полезности «+13». Всего за карьеру в КХЛ в 424 встречах он совершил 345 (111+234) результативных действий.

Томаш Юрчо выступал за «Барыс» и «Куньлунь Ред Стар». За свою карьеру в КХЛ форвард провёл 54 игры, в которых забросил 15 шайб и отдал 23 результативные передачи, набрав в общей сложности 38 очков.

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