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«Объективные факторы помешали, о которых говорить не буду». Браташ — о поражении «Лады»

«Объективные факторы помешали, о которых говорить не буду». Браташ — о поражении «Лады»
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Олег Браташ, главный тренер «Лады», высказался о домашнем поражении тольяттинского клуба в матче КХЛ от омского «Авангарда» (1:2).

«Хотелось, конечно, на Новый год сделать хорошее настроение в плане победы или набранных очков. Но мне ребят упрекнуть не в чем, все старались, тоже хотели, было рабочее настроение и состояние команды. Но сегодня многое не получалось, именно в созидании, что было в предыдущих двух матчах. По работе, по обороне вопросов нет. Ещё факторы объективные помешали, о которых я не буду говорить», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, благодаря этой победе «Авангард» укрепился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 61 очко в 44 матчах. «Лада» (57) – на четвёртом месте.

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