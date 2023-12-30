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«Сочи» в ярком матче с 11 голами потерпел 10-е кряду поражение от минского «Динамо»

В Сочи на стадионе «Большой» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Сочи» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась поражением хозяев со счётом 4:7, продлившим их неудачную серию до 10 игр.

В составе минского «Динамо» по дублю на свой счёт записали Сэм Энас и Александр Волков, ещё по одной шайбе забросили Даниил Липский, Владислав Кодола и Сергей Кузнецов, поразивший пустые ворота. У «Сочи» отличились Артур Тянулин, Тимур Хафизов, Данила Галенюк и Михал Криштоф.

Таким образом, минское «Динамо», прервавшое четырёхматчевую серию поражений, остаётся на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 42 очками в 44 матчах. «Сочи» (33) – замыкает таблицу, расположившись на 12-й позиции.

2024 год «Сочи» начнёт с домашней игры с магнитогорским «Металлургом», а минское «Динамо» примет хабаровский «Амур».