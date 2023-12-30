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«Сочи» в ярком матче с 11 голами потерпел 10-е кряду поражение от минского «Динамо»

«Сочи» в ярком матче с 11 голами потерпел 10-е кряду поражение от минского «Динамо»
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В Сочи на стадионе «Большой» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Сочи» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась поражением хозяев со счётом 4:7, продлившим их неудачную серию до 10 игр.

В составе минского «Динамо» по дублю на свой счёт записали Сэм Энас и Александр Волков, ещё по одной шайбе забросили Даниил Липский, Владислав Кодола и Сергей Кузнецов, поразивший пустые ворота. У «Сочи» отличились Артур Тянулин, Тимур Хафизов, Данила Галенюк и Михал Криштоф.

Таким образом, минское «Динамо», прервавшое четырёхматчевую серию поражений, остаётся на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 42 очками в 44 матчах. «Сочи» (33) – замыкает таблицу, расположившись на 12-й позиции.

Статистика КХЛ сезона-2023/2024.

2024 год «Сочи» начнёт с домашней игры с магнитогорским «Металлургом», а минское «Динамо» примет хабаровский «Амур».

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2023, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 7
Динамо Мн
Минск
0:1 Энас – 00:31 (5x5)     0:2 Липский (Калдис) – 06:21 (5x5)     1:2 Тянулин (Мичков) – 11:05 (5x5)     1:3 Волков (Хэмилтон, Энас) – 12:11 (5x5)     2:3 Хафизов (Рассказов, Чебыкин) – 17:29 (5x5)     2:4 Энас (Волков, Горбунов) – 32:02 (5x5)     3:4 Галенюк (Тянулин) – 40:19 (5x4)     4:4 Криштоф (Грэм, Бракко) – 47:45 (5x3)     4:5 Кодола (Меркли) – 50:13 (5x5)     4:6 Волков – 50:21 (5x5)     4:7 Кузнецов (Калдис, Кёрран) – 59:05 (en)    
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