Ротенберг: в 2023-м не всё получилось, но выиграли Кубок Континента и Кубок Первого канала

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Автомобилистом» (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвёл итоги уходящего 2023 календарного года.

«Понимали важность этой игры в такой прекрасный вечер, надо было показать лучшую игру нашим болельщикам, мы провели год на высоком уровне. Да, не всё получилось, но выиграли Кубок Континента и Кубок Первого канала со сборной России. Хотели создать городу и болельщикам новогоднее настроение, посвящаем победу городу. Ребята молодцы, выполнили игровое задание, да, второй период был не лучшим, но нам есть что улучшить.

Самое яркое событие года? Каждый день работы с командой — праздник для меня, это сильные и талантливые ребята, с ними интересно работать. Нам нужен результат, мы стремимся к победе в каждой игре, работаем на предсезонках, тренировках. Надо отметить победу сборной России на Кубке Первого канала, особенно в наше время, это самое важное событие для меня. Каждая победа СКА далась тяжело, я благодарен каждому, кто помогает нам. Проделана огромная работа, хороший фундамент на следующий год, где мы хотим добиться большего, хотим выиграть каждую игру. Важно заканчивать год победами, забираем всё лучшее из 2023 года в 2024-й», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.