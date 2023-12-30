Кудашов — о поражении «Динамо»: «Локомотив» забил, а мы — нет. В этом вся разница

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал третье поражение кряду бело-голубых в регулярном чемпионате КХЛ в матче с ярославским «Локомотивом» (0:2) на выезде.

«Хочу поздравить всех болельщиков с наступающим Новым годом! Игра была равная. «Локомотив» забил, а мы — нет. Это вся разница в сегодняшнем матче.

Сбой в игре нападающих, которые не забивают два матча кряду? Такое бывает. Не всегда получается всё то, чего хочется.

Исход матча решили вратари? Может быть и такое. Всегда кто-то забивает, а кто-то — пропускает. У кого-то лучше получается, у кого-то — хуже. Это хоккей и это нормальное явление — всякое бывает», — приводит слова Кудашова пресс-служба «Динамо» на официальном сайте клуба.