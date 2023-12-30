«Своих пацанов не бросаем». Ротенберг — о первой игре Швец-Рогового с 2022 года

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал игру 28-летнего российского нападающего санкт-петербургского клуба Артёма Швец-Рогового в матче с «Автомобилистом» (4:0), которая стала для него первой после восстановления от травмы с апреля 2022 года. Специалист также объяснил замену Никиты Серебрякова на Павла Мойсевича.

«Возвращение Швец-Рогового? Своих пацанов не бросаем, этот игрок вносит огромный вклад за счёт своей дисциплины, трудолюбия, важный игрок для нашей системы, с которым мы начинали строить. Он не падал духом, мы делали всё возможное, чтобы он вернулся — доктора молодцы, он молодец. За счёт силы духа, русского характера он вернулся на самый высокий уровень. Желаю здоровья и только побед, а играть он может ещё лучше.

Замена Серебрякова? Если вы посмотрите статистику Мойсевича… Никита, конечно, лучший наш игрок, это 100%, но дали возможность Паше продолжить свою «сухую» серию. Все ребята работали, чтобы не давать бросать, во втором периоде очень много давали, Серебряков работал на пределе. У нас все вратари сильные, у нас длинная дистанция», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.