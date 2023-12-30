Фёдоров: после побед в Кубке Гагарина нужна свежая кровь, она есть, но не в том количестве

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Северсталью» (3:1), благодаря которой армейцы прервали пятиматчевую серию поражений.

«Долгожданная, важная победа, поздравляю команду и болельщиков! Рад за ребят, они нашли пути к победе. Всё хорошее из этого года возьмём с собой, всё не очень хорошее оставим в этом году.

Почему удалось победить, несмотря на отсутствие изменений в игре? Технически мы смотрелись неплохо, но психология и техника — разные вещи. Психология — большое поле, а техника — комбайн на этом поле. Мы ближе к психологии. После двух подряд Кубков Гагарина нам нужна свежая кровь, она есть, но не в том количестве, которое необходимо для хорошего старта. Я верю в нашу хоккейную семью, работы предстоит много, начнём с этой победы», — приводит слова Фёдорова пресс-служба ЦСКА на официальном сайте клуба.