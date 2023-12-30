Швец-Роговой — о травме: не было ли мыслей закончить с хоккеем? Всё было

Нападающий СКА Артём Швец-Роговой прокомментировал своё первое появление на льду в матче с «Автомобилистом» (4:0) с апреля 2022 года после длительного восстановления от травмы.

«Эмоции положительные. Старался, тренировался, чтобы сыграть. Функционально чувствую себя нормально. Через игры будет ещё лучше. Рад всему игровому времени, которое получил.

Полтора года без хоккея? Тяжело было, конечно. Было тяжело лечиться, восстанавливаться, набирать форму — всё тяжело. Пришлось через это пройти. Не было ли мыслей закончить с хоккеем? Всё было (смеётся). Всему клубу — руководству, игрокам, тренерскому штабу — огромное спасибо за поддержку на протяжении всего этого времени», — сказал Швец-Роговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.