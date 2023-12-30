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Швейцария одержала первую победу на МЧМ-2024, разгромив сборную Норвегии

Швейцария одержала первую победу на МЧМ-2024, разгромив сборную Норвегии
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В Гётеборге (Швеция) на стадионе «Фрёлундаборг» состоялся матч группового этапа соревнований, в котором сборная Швейцарии номинально принимала Норвегию. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2, которая стала для них первой на турнире.

В составе Швейцарии дублем отметился Родвин Дионисио, ещё по шайбе на счету Симона Майера, Лео Брайлларда, Йонаса Тайбеля и Тьерри Шильда. У Норвегии отличились Мартин Йонсен и Патрик Дален.

Таким образом, Швейцария поднялась на четвёртое место в турнирной таблице группы В, набрав три очка в трёх матчах. Норвегия же не имеет баллов в своём активе – ранее они уступили США (1:4), Чехии (1:8) и Словакии (4:8).

В заключительной игре группового этапа Швейцария сыграет с Чехией (31 декабря, начало – в 19:00 мск), а для Норвегии этот матч был последним на турнире.

Календарь МЧМ-2024.
U20 ЧМ-2024 . Группа B
30 декабря 2023, суббота. 19:00 МСК
Швейцария U20
Окончен
6 : 2
Норвегия U20
1:0 Майер (Гредиг, Устинков) – 06:05 (5x5)     1:1 Йонсен (Сольберг, Магнуссен) – 17:16 (5x4)     1:2 Дален (Баккевиг, Кош) – 18:10 (5x5)     2:2 Брайллард (Устинков, Райнхард) – 25:49 (5x4)     3:2 Тайбель (Мюллер, Терранео) – 30:16 (5x5)     4:2 Дионисио (Тайбель, Вебер) – 31:53 (5x4)     5:2 Шильд (Тайбель, Мюллер) – 38:52 (5x5)     6:2 Дионисио (Терранео, Тайбель) – 45:12 (5x5)    
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