Швейцария одержала первую победу на МЧМ-2024, разгромив сборную Норвегии

В Гётеборге (Швеция) на стадионе «Фрёлундаборг» состоялся матч группового этапа соревнований, в котором сборная Швейцарии номинально принимала Норвегию. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2, которая стала для них первой на турнире.
В составе Швейцарии дублем отметился Родвин Дионисио, ещё по шайбе на счету Симона Майера, Лео Брайлларда, Йонаса Тайбеля и Тьерри Шильда. У Норвегии отличились Мартин Йонсен и Патрик Дален.
Таким образом, Швейцария поднялась на четвёртое место в турнирной таблице группы В, набрав три очка в трёх матчах. Норвегия же не имеет баллов в своём активе – ранее они уступили США (1:4), Чехии (1:8) и Словакии (4:8).
В заключительной игре группового этапа Швейцария сыграет с Чехией (31 декабря, начало – в 19:00 мск), а для Норвегии этот матч был последним на турнире.
- 30 декабря 2023
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