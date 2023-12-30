Кокорев: молодой вратарь «Сочи» доигрывал без ноги матч с «Динамо» Мн

Дмитрий Кокорев, возглавляющий «Сочи», прокомментировал 10-е поражение команды подряд в регулярном чемпионате КХЛ, которое пришлось на игру с минским «Динамо» (4:7).

«На первых минутах не вошли в игру. Потом начало получаться, но, к сожалению, травму получил Макс Третьяк. Потом вышел молодой вратарь из МХЛ, который только приехал, и тоже получил травму. Можно сказать, доигрывал матч без ноги. Поэтому сегодня такая тяжёлая ситуация у нас была. В любом случае команда пыталась спасти игру и даже сравняла счёт, но, к сожалению, нам не повезло в конце.

Хочу поздравить от всей команды, тренерского штаба и руководства болельщиков с наступающим Новым годом. Хочу пожелать, чтобы у нас остались все поражения в старом году, а в новом году — чтобы мы чаще побеждали. С наступающим всех!» — приводит слова Кокорева пресс-служба «Сочи» на официальном сайте клуба.