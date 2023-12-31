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Игрок СКА: образ из «Джентльменов» или «Слова пацана»? Не могу сказать. Сериал понравился

Игрок СКА: образ из «Джентльменов» или «Слова пацана»? Не могу сказать. Сериал понравился
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Нападающий СКА Артём Швец-Роговой высказался о результативности команды в первом периоде встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (4:0), а также оценил свой стильный образ, в котором он прибыл на игру.

«За счёт чего удалось провести такой первый период с «Автомобилистом»? Звено Васи Глотова чуть ли не в каждой смене забивало. Вот и всё, наверное. Какой образ СКА больше по душе — из «Джентльменов» или «Слова пацана»? Не могу сказать. Сериал смотрел, мне понравился. В каком образе хотел бы ещё появиться? В каком скажут, в таком и приду», — сказал Швец-Роговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, в КХЛ Швец-Роговой провёл 296 матчей, в которых отметился 32 заброшенными шайбами и 59 результативными передачами при коэффициенте полезности «-1». Его контракт с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 апреля 2024 года. Ранее в КХЛ он выступал в составе подмосковного «Витязя».

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