Кулёмин рассказал, чего не хватило «Салавату Юлаеву» в матче с «Ак Барсом»

37-летний российский нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин прокомментировал поражение команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ от «Ак Барса» (2:3).
«Пропустили два гола на старте матча, боролись до конца, старались, но не хватило собранности в первом периоде. Я считаю, что была очень хорошая игра в нашем исполнении, боролись до конца, все ребята выложились, некого упрекнуть.
Был ли какой-то особый разговор перед третьим периодом? Нет, тренерский штаб поддерживал, делали всё правильно, продолжили играть в свой хоккей, и это дало результат в начале третьего периода», — приводит слова Кулёмина пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте клуба.
В нынешнем сезоне Кулёмин принял участие в 32 матчах, в которых отметился 18 (7+11) результативными действиями при показателе полезности «+7».