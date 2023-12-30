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Кулёмин рассказал, чего не хватило «Салавату Юлаеву» в матче с «Ак Барсом»

Кулёмин рассказал, чего не хватило «Салавату Юлаеву» в матче с «Ак Барсом»
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37-летний российский нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин прокомментировал поражение команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ от «Ак Барса» (2:3).

«Пропустили два гола на старте матча, боролись до конца, старались, но не хватило собранности в первом периоде. Я считаю, что была очень хорошая игра в нашем исполнении, боролись до конца, все ребята выложились, некого упрекнуть.

Был ли какой-то особый разговор перед третьим периодом? Нет, тренерский штаб поддерживал, делали всё правильно, продолжили играть в свой хоккей, и это дало результат в начале третьего периода», — приводит слова Кулёмина пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте клуба.

В нынешнем сезоне Кулёмин принял участие в 32 матчах, в которых отметился 18 (7+11) результативными действиями при показателе полезности «+7».

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