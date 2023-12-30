«Сильно не переживаем. Готовимся к Новому году!» Баширов — после поражения от «Ак Барса»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал поражение уфимского клуба в принципиальном противостоянии с казанским «Ак Барсом» (2:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Хорошая была игра. Обилие голевых моментов. У нас шайба два периода не хотела заходить в ворота. Сильно не переживаем. Готовимся к Новому году! Он принесёт нам удачу!» — гласит публикация Баширова в телеграм-канале.

Напомним, «Салават Юлаев» завершает 2023 календарный год на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 57 очков в 44 матчах. Следующий год команда Виктора Козлова начнёт с выездной игры в Омске, где встретится с «Авангардом» (3 января, начало игры – в 14:00 мск), который идёт на втором месте.