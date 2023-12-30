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Латвия крупно обыграла Германию на групповом этапе МЧМ-2024, сохранив шансы на плей-офф

Латвия крупно обыграла Германию на групповом этапе МЧМ-2024, сохранив шансы на плей-офф
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В Гётеборге (Швеция) на стадионе «Скандинавиум» состоялся матч групповой стадии молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2024 между сборными Германии и Латвии. Встреча завершилась победой номинальных гостей со счётом 6:2.

В составе Латвии дублем отметился нападающий Сандис Вилманис, ещё по шайбе на счету Эрика Матейко, Роджерса Букартса, Петериса Буланса и Райнерса Дарзиньша. У Германии отличились Самуэль Шиндлер и Норвин Паноча.

Отметим, что для Латвии эта игра была последней на групповой стадии турнира. Ранее они потерпели поражения в каждом из трёх матчей – от Швеции (0:6), Канады (0:10) и Финляндии (0:4). Германия имеет в своём активе одну победу над Финляндией (4:3), а в заключительном матче групповой стадии им предстоит встреча с Канадой.

Благодаря этой победе Латвия вышла на четвёртое место в группе А, сместив с этой позиции именно Германию.

U20 ЧМ-2024 . Группа A
30 декабря 2023, суббота. 21:30 МСК
Германия U20
Окончен
2 : 6
Латвия U20
0:1 Матейко (Ульянскис, Мотс) – 02:46 (5x5)     0:2 Букартс (Буланс, Руллерс) – 09:06 (5x4)     0:3 Буланс – 13:23 (5x5)     1:3 Шиндлер (Нилек) – 26:30 (5x5)     1:4 Дарзиньш (Лочмелис, Вилманис) – 30:46 (5x5)     1:5 Вилманис (Лочмелис, Букартс) – 37:44 (5x4)     1:6 Вилманис (Лочмелис) – 46:34 (5x5)     2:6 Паноча (Зумпф, Бикер) – 53:04 (5x5)    
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