Латвия крупно обыграла Германию на групповом этапе МЧМ-2024, сохранив шансы на плей-офф

В Гётеборге (Швеция) на стадионе «Скандинавиум» состоялся матч групповой стадии молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2024 между сборными Германии и Латвии. Встреча завершилась победой номинальных гостей со счётом 6:2.
В составе Латвии дублем отметился нападающий Сандис Вилманис, ещё по шайбе на счету Эрика Матейко, Роджерса Букартса, Петериса Буланса и Райнерса Дарзиньша. У Германии отличились Самуэль Шиндлер и Норвин Паноча.
Отметим, что для Латвии эта игра была последней на групповой стадии турнира. Ранее они потерпели поражения в каждом из трёх матчей – от Швеции (0:6), Канады (0:10) и Финляндии (0:4). Германия имеет в своём активе одну победу над Финляндией (4:3), а в заключительном матче групповой стадии им предстоит встреча с Канадой.
Благодаря этой победе Латвия вышла на четвёртое место в группе А, сместив с этой позиции именно Германию.
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