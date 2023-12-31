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«Виннипег» прервал победную серию «Миннесоты», у Наместникова и Капризова — по ассисту

«Виннипег» прервал победную серию «Миннесоты», у Наместникова и Капризова — по ассисту
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В Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» нанёс поражение «Миннесоте Уайлд» (4:2).

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НХЛ. Турнирная таблица сезона-2023/2024
НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 22:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Иафалло (Наместников) – 03:59     2:0 Нидеррайтер (Лаури) – 14:38     3:0 Нидеррайтер (Моррисси, Эпплтон) – 26:45     3:1 Хартман (Юханссон, Годро) – 30:05 (pp)     3:2 Болди (Капризов) – 40:20     4:2 Юнссон-Фьелльбю (Тонинато, Бэррон) – 42:46    

В составе победителей шайбами отметились дважды Нино Нидеррайтер, а также Алекс Иафалло и Аксель Юнссон-Фьелльбю. Российский нападающий «Джетс» Владислав Наместников отметился в этой встрече результативной передачей.

У «Миннесоты» отличились Райан Хартман и Мэтт Болди. Российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов записал на свой счёт ассист.

«Виннипег» набрал 46 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Уайлд» не смогли продлить свою четырёхматчевую победную серию, остались с 36 очками и идут на 11-й строчке Запада.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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