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«Виннипег» прервал победную серию «Миннесоты», у Наместникова и Капризова — по ассисту

В Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» нанёс поражение «Миннесоте Уайлд» (4:2).

В составе победителей шайбами отметились дважды Нино Нидеррайтер, а также Алекс Иафалло и Аксель Юнссон-Фьелльбю. Российский нападающий «Джетс» Владислав Наместников отметился в этой встрече результативной передачей.

У «Миннесоты» отличились Райан Хартман и Мэтт Болди. Российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов записал на свой счёт ассист.

«Виннипег» набрал 46 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Уайлд» не смогли продлить свою четырёхматчевую победную серию, остались с 36 очками и идут на 11-й строчке Запада.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.