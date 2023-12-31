Капризов не смог доиграть матч с «Виннипегом», его дважды ударили в поясницу

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов получил травму и не смог доиграть матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (2:4).

В третьем периоде во время единоборства у борта защитник «Виннипега» Бренден Диллон нанёс Капризову два удара клюшкой в поясницу. Капризов покинул лёд и до конца матча больше не вернулся.

Отметим, в этой встрече Капризов отметился результативной передачей.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Капризов принял участие в 34 матчах, в которых записал в свой актив 13 голов и 21 результативную передачу. Всего за карьеру в НХЛ на счету россиянина 127 голов и 140 результативных передач в 236 играх.

«Миннесота» занимает 11-е место Западной конференции, набрав 36 очков.