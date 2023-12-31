Капризов не смог доиграть матч с «Виннипегом», его дважды ударили в поясницу
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов получил травму и не смог доиграть матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (2:4).
В третьем периоде во время единоборства у борта защитник «Виннипега» Бренден Диллон нанёс Капризову два удара клюшкой в поясницу. Капризов покинул лёд и до конца матча больше не вернулся.
Отметим, в этой встрече Капризов отметился результативной передачей.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Капризов принял участие в 34 матчах, в которых записал в свой актив 13 голов и 21 результативную передачу. Всего за карьеру в НХЛ на счету россиянина 127 голов и 140 результативных передач в 236 играх.
«Миннесота» занимает 11-е место Западной конференции, набрав 36 очков.
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НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 22:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Иафалло (Наместников) – 03:59 2:0 Нидеррайтер (Лаури) – 14:38 3:0 Нидеррайтер (Моррисси, Эпплтон) – 26:45 3:1 Хартман (Юханссон, Годро) – 30:05 (pp) 3:2 Болди (Капризов) – 40:20 4:2 Юнссон-Фьелльбю (Тонинато, Бэррон) – 42:46
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