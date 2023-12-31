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Воронков и Чинахов помогли «Коламбусу» открыть счёт в матче с «Баффало»

В эти минуты в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:1. Единственную на данный момент шайбу за «Коламбус» забросил Дэймон Сиверсон. Результативными передачами отметились российские нападающие Дмитрий Воронков и Егор Чинахов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне НХЛ Воронков принял участие в 32 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 7 голов и 12 результативных передач. Чинахов, в свою очередь, забил 10 голов и сделал 7 результативных передач в 27 играх.