38 сейвов Тарасова не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Баффало»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
В составе «Баффало» забивали Джек Куинн, Кейси Миттельштадт и Джефф Скиннер.
В составе «Коламбуса» забивали Дэймон Сиверсон и Дэймон Сиверсон. Российские нападающие Дмитрий Воронков и Егор Чинахов отметились результативными передачами. Кирилл Марченко не отметился результативными действиями. Защитник Иван Проворов завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Голкипер Даниил Тарасов сделал 38 сейвов.
В следующем матче «Баффало» встретится с «Оттавой Сенаторз», а «Коламбус» проведёт матч с «Бостон Брюинз».
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