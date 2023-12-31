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38 сейвов Тарасова не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Баффало»

38 сейвов Тарасова не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Баффало»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Баффало» забивали Джек Куинн, Кейси Миттельштадт и Джефф Скиннер.

В составе «Коламбуса» забивали Дэймон Сиверсон и Дэймон Сиверсон. Российские нападающие Дмитрий Воронков и Егор Чинахов отметились результативными передачами. Кирилл Марченко не отметился результативными действиями. Защитник Иван Проворов завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Голкипер Даниил Тарасов сделал 38 сейвов.

В следующем матче «Баффало» встретится с «Оттавой Сенаторз», а «Коламбус» проведёт матч с «Бостон Брюинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 01:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 2
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Сиверсон (Воронков, Чинахов) – 19:47     1:1 Куинн (Козенс, Пауэр) – 20:40     1:2 Фантилли (Дэнфорт, Силлинджер) – 33:45     2:2 Миттельштадт (Бенсон, Самуэльссон) – 51:52     3:2 Скиннер (Пауэр, Томпсон) – 61:20    
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