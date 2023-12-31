Александр Овечкин забил седьмой гол в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нэшвилл Предаторз».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:2. Одну из шайб в составе «Вашингтона» забросил российский нападающий Александр Овечкин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин принял участие в 34 матчах, в которых забил 7 голов и сделал 14 результативных передач.
На данный момент «Вашингтон» занимает девятое место Восточной конференции, записав в свой актив 39 очков. «Нэшвилл», в свою очередь, занимает восьмое место на Западе, набрав 39 очков.
- 31 декабря 2023
-
05:09
-
05:01
-
04:49
-
04:45
-
04:36
-
03:55
-
03:34
-
03:21
-
02:05
-
02:04
-
01:17
-
00:48
-
00:36
- 30 декабря 2023
-
23:57
-
23:47
-
23:25
-
23:11
-
23:02
-
22:40
-
22:13
-
22:10
-
21:57
-
21:52
-
21:38
-
21:24
-
21:20
-
21:03
-
20:59
-
20:44
-
20:37
-
20:30
-
20:25
-
20:15
-
19:58
-
19:44