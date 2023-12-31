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Александр Овечкин забил седьмой гол в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нэшвилл Предаторз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:2. Одну из шайб в составе «Вашингтона» забросил российский нападающий Александр Овечкин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин принял участие в 34 матчах, в которых забил 7 голов и сделал 14 результативных передач.

На данный момент «Вашингтон» занимает девятое место Восточной конференции, записав в свой актив 39 очков. «Нэшвилл», в свою очередь, занимает восьмое место на Западе, набрав 39 очков.