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Овечкин сократил отставание от Гретцки до 65 шайб

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 65 шайб
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В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нэшвилл Предаторз».

К данному моменту идёт начало третьего периода, счёт в матче 2:2.

Вторую шайбу «Кэпиталз» в этой встрече забросил российский нападающий Александр Овечкин, поразив ворота своего соотечественника Ярослава Аскарова.

Таким образом, этот гол стал 829-м для Овечкина за карьеру в НХЛ. Российский форвард сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки до 65 шайб. У великого канадца 894 взятия ворот за карьеру.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
2 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Евангелиста (Фаббро, Новак) – 02:44     0:2 Йози – 06:55 (pp)     1:2 Маленстин (Дауд, ван Римсдайк) – 10:25     2:2 Овечкин (Строум, Протас) – 34:59    

Также российской суперзвезде удалось прервать рекордную для себя серию из 18 матчей без голов в основное время матча.

Всего в нынешнем сезоне на счету Овечкина 21 (7+14) очко в 34 матчах.

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