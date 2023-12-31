Овечкин сократил отставание от Гретцки до 65 шайб
Поделиться
В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нэшвилл Предаторз».
К данному моменту идёт начало третьего периода, счёт в матче 2:2.
Вторую шайбу «Кэпиталз» в этой встрече забросил российский нападающий Александр Овечкин, поразив ворота своего соотечественника Ярослава Аскарова.
Таким образом, этот гол стал 829-м для Овечкина за карьеру в НХЛ. Российский форвард сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки до 65 шайб. У великого канадца 894 взятия ворот за карьеру.
НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
2 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Евангелиста (Фаббро, Новак) – 02:44 0:2 Йози – 06:55 (pp) 1:2 Маленстин (Дауд, ван Римсдайк) – 10:25 2:2 Овечкин (Строум, Протас) – 34:59
Также российской суперзвезде удалось прервать рекордную для себя серию из 18 матчей без голов в основное время матча.
Всего в нынешнем сезоне на счету Овечкина 21 (7+14) очко в 34 матчах.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 декабря 2023
-
05:20
-
05:09
-
05:01
-
04:49
-
04:45
-
04:36
-
03:55
-
03:34
-
03:21
-
02:05
-
02:04
-
01:17
-
00:48
-
00:36
- 30 декабря 2023
-
23:57
-
23:47
-
23:25
-
23:11
-
23:02
-
22:40
-
22:13
-
22:10
-
21:57
-
21:52
-
21:38
-
21:24
-
21:20
-
21:03
-
20:59
-
20:44
-
20:37
-
20:30
-
20:25
-
20:15
-
19:58
Партнерский контент