Овечкин сократил отставание от Гретцки до 65 шайб

В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нэшвилл Предаторз».

К данному моменту идёт начало третьего периода, счёт в матче 2:2.

Вторую шайбу «Кэпиталз» в этой встрече забросил российский нападающий Александр Овечкин, поразив ворота своего соотечественника Ярослава Аскарова.

Таким образом, этот гол стал 829-м для Овечкина за карьеру в НХЛ. Российский форвард сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки до 65 шайб. У великого канадца 894 взятия ворот за карьеру.

Также российской суперзвезде удалось прервать рекордную для себя серию из 18 матчей без голов в основное время матча.

Всего в нынешнем сезоне на счету Овечкина 21 (7+14) очко в 34 матчах.