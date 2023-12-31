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Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть дома «Сент-Луис»

Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть дома «Сент-Луис»
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В Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» (4:2).

Российский нападающий хозяев Евгений Малкин отметился в этой встрече голом и результативной передачей. Также в составе победителей шайбы забросили Дрю О'Коннор, Джефф Картер и Сидни Кросби.

В составе «Блюз» отличились Роберт Томас и Каспери Капанен.

«Питтсбург» одержал вторую победу подряд, набрал 38 очков и занимает 11 место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче команда Майка Салливана 1 января примет дома «Нью-Йорк Айлендерс».

«Сент-Луис» уступил во втором матче кряду, остался с 37 очками и идёт девятым на Западе. В ближайшей игре «Блюз» 5 января сыграют дома с «Ванкувер Кэнакс».

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 О'Коннор (Малкин, Смит) – 15:32     1:1 Томас (Кайру, Крюг) – 21:06 (pp)     2:1 Малкин (Гюнцель, Ракелль) – 26:50 (pp)     3:1 Картер (Харкинс) – 44:48     3:2 Капанен (Перунович) – 50:31     4:2 Кросби (Гюнцель, Карлссон) – 58:29    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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