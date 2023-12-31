Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть дома «Сент-Луис»

В Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» (4:2).
Российский нападающий хозяев Евгений Малкин отметился в этой встрече голом и результативной передачей. Также в составе победителей шайбы забросили Дрю О'Коннор, Джефф Картер и Сидни Кросби.
В составе «Блюз» отличились Роберт Томас и Каспери Капанен.
«Питтсбург» одержал вторую победу подряд, набрал 38 очков и занимает 11 место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче команда Майка Салливана 1 января примет дома «Нью-Йорк Айлендерс».
«Сент-Луис» уступил во втором матче кряду, остался с 37 очками и идёт девятым на Западе. В ближайшей игре «Блюз» 5 января сыграют дома с «Ванкувер Кэнакс».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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