Гол Овечкина не помог «Вашингтону» одержать домашнюю победу над «Нэшвиллом»

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» (2:3 Б).

Шайбами в составе победителей отметились Люк Евангелиста и Роман Йози.

У хозяев отличились Бек Маленстин и Александр Овечкин. Для последнего этот гол стал первым, забитым в основное время игры после 18-матчевой безрезультативной серии. Также судьи отменили второй гол Овечкина в этом матче, заброшенный за минуту до конца основного времени, после челленджа главного тренера гостей Эндрю Брюнетта.

«Предаторз» набрали 41 очко и занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Вашингтон» имеет 40 очков и идёт восьмым на Востоке.

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