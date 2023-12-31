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Гол Овечкина не помог «Вашингтону» одержать домашнюю победу над «Нэшвиллом»

Гол Овечкина не помог «Вашингтону» одержать домашнюю победу над «Нэшвиллом»
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В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» (2:3 Б).

Шайбами в составе победителей отметились Люк Евангелиста и Роман Йози.

У хозяев отличились Бек Маленстин и Александр Овечкин. Для последнего этот гол стал первым, забитым в основное время игры после 18-матчевой безрезультативной серии. Также судьи отменили второй гол Овечкина в этом матче, заброшенный за минуту до конца основного времени, после челленджа главного тренера гостей Эндрю Брюнетта.

«Предаторз» набрали 41 очко и занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Вашингтон» имеет 40 очков и идёт восьмым на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Б
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Евангелиста (Фаббро, Новак) – 02:44     0:2 Йози – 06:55 (pp)     1:2 Маленстин (Дауд, ван Римсдайк) – 10:25     2:2 Овечкин (Строум, Протас) – 34:59     2:3 Нюквист – 65:00    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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