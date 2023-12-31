Гол Овечкина не помог «Вашингтону» одержать домашнюю победу над «Нэшвиллом»

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» (2:3 Б).
Шайбами в составе победителей отметились Люк Евангелиста и Роман Йози.
У хозяев отличились Бек Маленстин и Александр Овечкин. Для последнего этот гол стал первым, забитым в основное время игры после 18-матчевой безрезультативной серии. Также судьи отменили второй гол Овечкина в этом матче, заброшенный за минуту до конца основного времени, после челленджа главного тренера гостей Эндрю Брюнетта.
«Предаторз» набрали 41 очко и занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
«Вашингтон» имеет 40 очков и идёт восьмым на Востоке.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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