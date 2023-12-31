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Судьи отменили гол Овечкина за минуту до конца основного времени. Видео

Судьи отменили гол Овечкина за минуту до конца основного времени. Видео
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В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нэшвилл Предаторз». К данному моменту идёт перерыв перед овертаймом, счёт в матче 2:2.

За минуту до конца основного времени российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сумел поразить ворота соперника и вывести свою команду вперёд, однако после челленджа главного тренера гостей Эндрю Брюнетта гол россиянина был отменён, а матч перешёл в овертайм.

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Напомним, по ходу сегодняшней встречи Овечкин уже записал в свой актив гол, поразив ворота своего соотечественника Ярослава Аскарова броском сходу после передачи Дилана Строума.

Эта шайба стала первой в нынешнем сезоне для Овечкина, заброшенная щелчком.

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