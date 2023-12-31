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«Каролина» обыграла в гостях «Торонто», у Свечникова две передачи

В Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» уступил «Каролине Харрикейнз» (2:3).

Шайбами в составе победителей отметились Майкл Бантинг, Сет Джарвис и Себастьян Ахо. Российский форвард «ураганов» Андрей Свечников записал на свой счёт две результативные передачи. Также ворота «Харрикейнз» в этой встрече защищал российский голкипер Пётр Кочетков, сделавший 25 сейвов.

В составе «Торонто» голы забили Тимоти Лильегрен и Николас Робертсон.

«Каролина» одержала третью победу подряд, набрала 44 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Мэйпл Лифс» потерпели третью подряд неудачу, остались с 41 очком и идут седьмыми на Востоке.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.