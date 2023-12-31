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Аскаров «потащил» буллиты Овечкина и Кузнецова в послематчевой серии

Аскаров «потащил» буллиты Овечкина и Кузнецова в послематчевой серии
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В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» (2:3 Б).

Основное время и овертайм завершились вничью со счётом 2:2. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались гости. «Кэпиталз» не реализовали два из двух своих попыток. Примечательно, что в обоих случаях буллиты исполняли россияне: Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Голкипер «Предаторз» Ярослав Аскаров поочерёдно отразил броски обоих хоккеистов.

ВИДЕО буллита Кузнецова.

ВИДЕО буллита Овечкина.

Напомним, по ходу сегодняшней встречи Овечкин уже записал в свой актив гол, поразив ворота своего соотечественника Ярослава Аскарова броском сходу после передачи Дилана Строума.

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