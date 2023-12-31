Кучеров вышел на чистое второе место в списке снайперов текущего сезона НХЛ
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В Тампе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:5).
Единственный гол хозяев в этой втрече на счету российского нападающего Никиты Кучерова.
Этот гол стал для Кучерова 25-м в нынешнем сезоне НХЛ. По этому показателю он вышел на чистое второе место в текущем регулярном чемпионате, отставая на четыре шайбы от лидера «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (29).
Всего на счету 30-летнего Кучерова в этом сезоне 59 (25+34) очков в 36 матчах.
«Лайтнинг» потерпели второе поражение подряд, остались с 39 очками и занимают 10 место в турнирной таблице Восточной конференции. В ближайшей игре «молнии» 1 января сыграют дома с «Монреаль Канадиенс».
НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 01:51 0:2 Трочек (Труба, Лафреньер) – 07:36 1:2 Кучеров – 37:39 (pp) 1:3 Крайдер (Трочек, Уилер) – 38:30 1:4 Панарин (Трочек) – 51:16 1:5 Панарин (Фокс, Зибанеджад) – 55:26
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