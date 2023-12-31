Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кучеров вышел на чистое второе место в списке снайперов текущего сезона НХЛ

Кучеров вышел на чистое второе место в списке снайперов текущего сезона НХЛ
Комментарии

В Тампе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:5).

Единственный гол хозяев в этой втрече на счету российского нападающего Никиты Кучерова.

Этот гол стал для Кучерова 25-м в нынешнем сезоне НХЛ. По этому показателю он вышел на чистое второе место в текущем регулярном чемпионате, отставая на четыре шайбы от лидера «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (29).

Всего на счету 30-летнего Кучерова в этом сезоне 59 (25+34) очков в 36 матчах.

«Лайтнинг» потерпели второе поражение подряд, остались с 39 очками и занимают 10 место в турнирной таблице Восточной конференции. В ближайшей игре «молнии» 1 января сыграют дома с «Монреаль Канадиенс».

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 01:51     0:2 Трочек (Труба, Лафреньер) – 07:36     1:2 Кучеров – 37:39 (pp)     1:3 Крайдер (Трочек, Уилер) – 38:30     1:4 Панарин (Трочек) – 51:16     1:5 Панарин (Фокс, Зибанеджад) – 55:26    
Материалы по теме
The Hockey Writers: возвращение Василевского обнажило основные проблемы «Тампы»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android