Кучеров вышел на чистое второе место в списке снайперов текущего сезона НХЛ

В Тампе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:5).

Единственный гол хозяев в этой втрече на счету российского нападающего Никиты Кучерова.

Этот гол стал для Кучерова 25-м в нынешнем сезоне НХЛ. По этому показателю он вышел на чистое второе место в текущем регулярном чемпионате, отставая на четыре шайбы от лидера «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (29).

Всего на счету 30-летнего Кучерова в этом сезоне 59 (25+34) очков в 36 матчах.

«Лайтнинг» потерпели второе поражение подряд, остались с 39 очками и занимают 10 место в турнирной таблице Восточной конференции. В ближайшей игре «молнии» 1 января сыграют дома с «Монреаль Канадиенс».