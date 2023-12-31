«Момент должен быть очевиднее, этого недостаточно». Карбери — об отменённом голе Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал отменённый гол российского форварда своей команды Александра Овечкина за минуту до конца основного времени матча с «Нэшвилл Предаторз» (2:3 Б).

Напомним, на момент взятия ворот счёт был 2:2, однако успешный челлендж главного тренера «хищников» Эндрю Брюнетта лишил Овечкина заброшенной шайбы, а «Кэпиталз» победы.

«Моё личное мнение — там было недостаточно, чтобы отменить гол, тем более в таком моменте, в котором сложно сказать, что гол был хорошим. Для этого момент должен быть очень очень очевидным. Именно так предписано лигой. И в той ситуации разве этого было достаточно? Спорный момент. Так что в моём понимании гол должен был быть засчитан, но всё зависело от ситуации», — приводит слова Карбери The Hockey News.