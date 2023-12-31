Кросби — четвёртый первый номер драфта в истории НХЛ с 16 и более сезонами с 20+ голами
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В Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» (4:2).
Капитан «пингвинов» Сидни Кросби отметился в этой встрече заброшенной шайбой.
Таким образом, Кросби довёл число своих голов в нынешнем сезоне до 20. Этот сезон стал уже 16-м в карьере Кросби в НХЛ, в котором он забрасывает не менее 20 шайб. По этому показателю он стал четвёртым игроком в истории лиги среди первых номеров драфта, присоединившись к Александру Овечкину (18), Матсу Сундину (17) и Майку Модано (16).
«Питтсбург» одержал вторую победу подряд, набрал 38 очков и занимает 11 место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче команда Майка Салливана 1 января примет дома «Нью-Йорк Айлендерс».
НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 О'Коннор (Малкин, Смит) – 15:32 1:1 Томас (Кайру, Крюг) – 21:06 (pp) 2:1 Малкин (Гюнцель, Ракелль) – 26:50 (pp) 3:1 Картер (Харкинс) – 44:48 3:2 Капанен (Перунович) – 50:31 4:2 Кросби (Гюнцель, Карлссон) – 58:29
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