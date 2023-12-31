Кросби — четвёртый первый номер драфта в истории НХЛ с 16 и более сезонами с 20+ голами

В Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» (4:2).

Капитан «пингвинов» Сидни Кросби отметился в этой встрече заброшенной шайбой.

Таким образом, Кросби довёл число своих голов в нынешнем сезоне до 20. Этот сезон стал уже 16-м в карьере Кросби в НХЛ, в котором он забрасывает не менее 20 шайб. По этому показателю он стал четвёртым игроком в истории лиги среди первых номеров драфта, присоединившись к Александру Овечкину (18), Матсу Сундину (17) и Майку Модано (16).

«Питтсбург» одержал вторую победу подряд, набрал 38 очков и занимает 11 место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче команда Майка Салливана 1 января примет дома «Нью-Йорк Айлендерс».