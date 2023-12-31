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«Это было бы классным окончанием года». Кузнецов — о несостоявшемся дубле Овечкина

«Это было бы классным окончанием года». Кузнецов — о несостоявшемся дубле Овечкина
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов высказался о незасчитанном голе своего звёздного одноклубника и соотечественника Александра Овечкина за минуту до окончания основного времени матча с «Нэшвилл Предаторз» (2:3 Б), который прошёл этой ночью.

Напомним, на момент взятия ворот счёт был 2:2, однако успешный челлендж главного тренера «хищников» Эндрю Брюнетта лишил Овечкина заброшенной шайбы, а «Кэпиталз» победы.

«Что ещё ты можешь сделать? Множество людей смотрят, что-то замечают, а потом выносят решение. Мы игроки, наше дело — играть.

Челлендж оказался не в нашу пользу, хотя было бы приятно победить и в особенности для Ови это был бы очень важный второй гол. Забросить шайбу в драматической ситуации было бы классным окончанием года", — приводит слова Кузнецова The Hockey News.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Б
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Евангелиста (Фаббро, Новак) – 02:44     0:2 Йози – 06:55 (pp)     1:2 Маленстин (Дауд, ван Римсдайк) – 10:25     2:2 Овечкин (Строум, Протас) – 34:59     2:3 Нюквист – 65:00    
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