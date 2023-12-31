«Это было бы классным окончанием года». Кузнецов — о несостоявшемся дубле Овечкина

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов высказался о незасчитанном голе своего звёздного одноклубника и соотечественника Александра Овечкина за минуту до окончания основного времени матча с «Нэшвилл Предаторз» (2:3 Б), который прошёл этой ночью.
Напомним, на момент взятия ворот счёт был 2:2, однако успешный челлендж главного тренера «хищников» Эндрю Брюнетта лишил Овечкина заброшенной шайбы, а «Кэпиталз» победы.
«Что ещё ты можешь сделать? Множество людей смотрят, что-то замечают, а потом выносят решение. Мы игроки, наше дело — играть.
Челлендж оказался не в нашу пользу, хотя было бы приятно победить и в особенности для Ови это был бы очень важный второй гол. Забросить шайбу в драматической ситуации было бы классным окончанием года", — приводит слова Кузнецова The Hockey News.
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