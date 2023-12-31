Гол Овечкина в последний день года, Барриос может покинуть «Зенит». Главное к утру

Российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил долгожданный гол в основное время, однако его клуб всё равно проиграл, опорный полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может продолжить карьеру в аргентинском «Бока Хуниорс», «Ювентус» обыграл «Рому» и сократил отставание от «Интера» в Серии А. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».