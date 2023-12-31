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Гол Овечкина в последний день года, Барриос может покинуть «Зенит». Главное к утру

Гол Овечкина в последний день года, Барриос может покинуть «Зенит». Главное к утру
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Российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил долгожданный гол в основное время, однако его клуб всё равно проиграл, опорный полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может продолжить карьеру в аргентинском «Бока Хуниорс», «Ювентус» обыграл «Рому» и сократил отставание от «Интера» в Серии А. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Гол Овечкина не помог «Вашингтону» одержать домашнюю победу над «Нэшвиллом».
  2. Полузащитник «Зенита» Барриос может продолжить карьеру в «Бока Хуниорс».
  3. «Ювентус» обыграл «Рому» и сократил отставание от «Интера» в Серии А до двух очков.
  4. Панарин вошёл в тройку лучших бомбардиров сезона НХЛ, набрав 50 очков.
  5. Хет-трик Панарина принёс «Рейнджерс» выездную победу над «Тампой».
  6. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ноттингему» и закончил 2023 год на седьмом месте в АПЛ.
  7. Капризов не смог доиграть матч с «Виннипегом», его дважды ударили в поясницу.
  8. Мирра Андреева обыграла Диану Шнайдер и вышла во второй круг турнира в Брисбене.
  9. Овечкин сократил отставание от Гретцки до 65 шайб.
  10. Правительство Англии оказалось под давлением из-за законов, касающихся доступа на игры.
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