Гол Овечкина в последний день года, Барриос может покинуть «Зенит». Главное к утру
Российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил долгожданный гол в основное время, однако его клуб всё равно проиграл, опорный полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может продолжить карьеру в аргентинском «Бока Хуниорс», «Ювентус» обыграл «Рому» и сократил отставание от «Интера» в Серии А. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Гол Овечкина не помог «Вашингтону» одержать домашнюю победу над «Нэшвиллом».
- Полузащитник «Зенита» Барриос может продолжить карьеру в «Бока Хуниорс».
- «Ювентус» обыграл «Рому» и сократил отставание от «Интера» в Серии А до двух очков.
- Панарин вошёл в тройку лучших бомбардиров сезона НХЛ, набрав 50 очков.
- Хет-трик Панарина принёс «Рейнджерс» выездную победу над «Тампой».
- «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ноттингему» и закончил 2023 год на седьмом месте в АПЛ.
- Капризов не смог доиграть матч с «Виннипегом», его дважды ударили в поясницу.
- Мирра Андреева обыграла Диану Шнайдер и вышла во второй круг турнира в Брисбене.
- Овечкин сократил отставание от Гретцки до 65 шайб.
- Правительство Англии оказалось под давлением из-за законов, касающихся доступа на игры.
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