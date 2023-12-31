МЧМ по хоккею 2024 года: расписание матчей 31 декабря

В Гётеборге (Швеция) продолжается 48-й молодёжный чемпионат мира под эгидой Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ). Сегодня, 31 декабря, будут сыграны четыре матча.
Молодёжный чемпионат мира — 2024. Расписание матчей
31 декабря, воскресенье (время московское)
14:00. Группа B. США U20 – Словакия U20.
16:30. Группа A. Швеция U20 – Финляндия U20.
19:00. Группа B. Чехия U20 – Швейцария U20.
21:30. Группа A. Канада U20 – Германия U20.
Турнирную таблицу группы А возглавляет сборная Швеции. Команда набрала девять очков за три матча. На втором месте располагается Канада (6), на третьем — Финляндия (3). В группе В лидирует сборная Словакии (9). Вторую строчку занимают США (8), третью — Чехия (4).
Сборная России пропускает уже третий турнир подряд. Россия отстранена от участия в международных соревнованиях после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.
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