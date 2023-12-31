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Артемий Панарин повторил историческое достижение Марка Мессье за «Рейнджерс»

Артемий Панарин повторил историческое достижение Марка Мессье за «Рейнджерс»
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В Тампе прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:5). Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился в этой встрече тремя заброшенными шайбами.

Этот гол стал для Панарина 100-м результативным действием в календарном году. Артемий стал всего вторым игроком в истории «Рейнджерс», добившимся такого показателя во второй раз. До него это удавалось только Марку Мессье, совершавшему подобное в 1992 и 1995 годах.

Таким образом российский форвард набрал 50 очков в нынешнем сезоне НХЛ. В его активе теперь 23 гола и 27 результативных передач. «Рейнджерс» стали первой командой в текущем сезоне, набравшей 50 очков. С 51 очком «синерубашечники» лидируют в общей таблице лиги.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 01:51     0:2 Трочек (Труба, Лафреньер) – 07:36     1:2 Кучеров – 37:39 (pp)     1:3 Крайдер (Трочек, Уилер) – 38:30     1:4 Панарин (Трочек) – 51:16     1:5 Панарин (Фокс, Зибанеджад) – 55:26    
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