Артемий Панарин повторил историческое достижение Марка Мессье за «Рейнджерс»
Поделиться
В Тампе прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:5). Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился в этой встрече тремя заброшенными шайбами.
Этот гол стал для Панарина 100-м результативным действием в календарном году. Артемий стал всего вторым игроком в истории «Рейнджерс», добившимся такого показателя во второй раз. До него это удавалось только Марку Мессье, совершавшему подобное в 1992 и 1995 годах.
Таким образом российский форвард набрал 50 очков в нынешнем сезоне НХЛ. В его активе теперь 23 гола и 27 результативных передач. «Рейнджерс» стали первой командой в текущем сезоне, набравшей 50 очков. С 51 очком «синерубашечники» лидируют в общей таблице лиги.
НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 01:51 0:2 Трочек (Труба, Лафреньер) – 07:36 1:2 Кучеров – 37:39 (pp) 1:3 Крайдер (Трочек, Уилер) – 38:30 1:4 Панарин (Трочек) – 51:16 1:5 Панарин (Фокс, Зибанеджад) – 55:26
Материалы по теме
Комментарии
- 31 декабря 2023
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:10
-
09:05
-
09:00
-
08:52
-
08:40
-
08:30
-
08:25
-
08:20
-
08:11
-
07:58
-
07:40
-
07:26
-
07:02
-
06:47
-
06:45
-
06:24
-
06:10
-
06:00
-
05:58
-
05:56
-
05:48
-
05:48
-
05:45
-
05:36
-
05:29
-
05:20
-
05:09
-
05:01
-
04:49
-
04:45
-
04:36
-
03:55
Партнерский контент