«Что может быть лучше, чем такое завершение года?» Панарин — о хет-трике в ворота «Тампы»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин оценил свой хет-трик в матче с «Тампа-Бэй» (5:1). Россиянин отметился 100-м результативным действием в календарном году. Артемий стал всего вторым игроком в истории «Рейнджерс», добившимся такого показателя во второй раз. До него это удавалось только Марку Мессье, совершавшему подобное в 1992 и 1995 годах.

«Чувствую себя прекрасно. Я не знаю, что может быть лучше, чем закончить календарный год таким образом. Мы выиграли игру, это важно. Спасибо моим партнёрам по команде», — цитирует Панарина пресс-служба клуба.

Панарин набрал 50 очков в нынешнем сезоне НХЛ. В его активе теперь 23 гола и 27 результативных передач. «Рейнджерс» стали первой командой в текущем сезоне, набравшей 50 очков. С 51 очком «синерубашечники» лидируют в общей таблице лиги.