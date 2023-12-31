Светлаков дарил шайбу, Ice Girl показала шпагат. Фото победы ЦСКА над «Северсталью»

30 декабря в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором ЦСКА принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 3:1, благодаря которой они прервали пятиматчевую серию поражений.

В составе подопечных Сергея Фёдорова отличились нападающие Михаил Григоренко и Максим Мамин, а также защитник Владислав Провольнев. Автором единственной заброшенной шайбы «Северстали» стал 23-летний российский форвард Егор Степанов, забивший в большинстве.

Ворота ЦСКА в этом матче защищал Иван Федотов, отразивший 27 бросков из 28.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Северсталь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.