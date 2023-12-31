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Трочек — об игре Панарина: он выдающийся хоккеист и с каждым матчем становится всё лучше

Трочек — об игре Панарина: он выдающийся хоккеист и с каждым матчем становится всё лучше
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Нападающий «Рейнджерс» Винсент Трочек высокого оценил игру Артемия Панарина в текущем сезоне НХЛ. Россиянин отметился хет-триком в ворота «Тампа-Бэй» (5:1) и набрал своё 50-е очко в сезоне.

«Кажется, он с каждым матчем играет всё лучше. Он прогрессирует шаг за шагом, и это становится всё безумнее. Он определённо выдающийся хоккеист, один из лучших в НХЛ. Он стал больше забивать и чаще бросать по воротам. С ним очень весело и приятно играть», — цитирует Трочека пресс-служба клуба.

Панарин набрал 50 очков в нынешнем сезоне НХЛ. В его активе теперь 23 гола и 27 результативных передач. «Рейнджерс» стали первой командой в текущем сезоне, набравшей 50 очков. С 51 очком «синерубашечники» лидируют в общей таблице лиги.

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