Трочек — об игре Панарина: он выдающийся хоккеист и с каждым матчем становится всё лучше

Нападающий «Рейнджерс» Винсент Трочек высокого оценил игру Артемия Панарина в текущем сезоне НХЛ. Россиянин отметился хет-триком в ворота «Тампа-Бэй» (5:1) и набрал своё 50-е очко в сезоне.

«Кажется, он с каждым матчем играет всё лучше. Он прогрессирует шаг за шагом, и это становится всё безумнее. Он определённо выдающийся хоккеист, один из лучших в НХЛ. Он стал больше забивать и чаще бросать по воротам. С ним очень весело и приятно играть», — цитирует Трочека пресс-служба клуба.

Панарин набрал 50 очков в нынешнем сезоне НХЛ. В его активе теперь 23 гола и 27 результативных передач. «Рейнджерс» стали первой командой в текущем сезоне, набравшей 50 очков. С 51 очком «синерубашечники» лидируют в общей таблице лиги.