«Лучшие ощущения в жизни!» Ярослав Аскаров оценил первую победу в НХЛ

Голкипер «Нэшвилла» Ярослав Аскаров прокомментировал первую победу в НХЛ. Россиянин отразил 27 из 29 бросков в матче с «Вашингтоном» (3:2 Б), отразил оба послематчевых буллита и был признан первой звездой встречи.

«Это потрясающе! Это лучшие ощущения в жизни, это безумие, у меня нет слов. Матч только закончился, и мне нужно больше времени, чтобы осознать произошедшее», — приводит слова Аскарова пресс-служба клуба.

Всего в НХЛ на счету вратаря Ярослава Аскарова три матча, в которых он одержал одну победу с процентом отражённых бросков 91,4%. В текущем сезоне Аскаров провёл в АХЛ за «Милуоки» 15 матчей, в которых одержал восемь побед с процентом отражённых бросков 90,8% и коэффициентом надёжности 2.45.