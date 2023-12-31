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Эмоции Александра Овечкина после долгожданной заброшенной шайбы. Видео

Эмоции Александра Овечкина после долгожданной заброшенной шайбы. Видео
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В Вашингтоне прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» (2:3 Б).

Вторую шайбу «Кэпиталз» в этой встрече забросил российский нападающий Александр Овечкин, поразив ворота своего соотечественника Ярослава Аскарова. Также российской суперзвезде удалось прервать рекордную для себя серию из 18 матчей без голов в основное время матча. Овечкин эмоционально отпраздновал долгожданный гол.

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Таким образом, этот гол стал 829-м для Овечкина за карьеру в НХЛ. Российский форвард сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки до 65 шайб. У великого канадца 894 взятия ворот за карьеру. Всего в нынешнем сезоне на счету Овечкина 21 (7+14) очко в 34 матчах.

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