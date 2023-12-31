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Панарин вышел на первое место по голам на выезде в текущем сезоне, сравнявшись с Кросби

Панарин вышел на первое место по голам на выезде в текущем сезоне, сравнявшись с Кросби
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В Тампе прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:5). Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился в этой встрече тремя заброшенными шайбами.

По итогам этого матча Панарин имеет на своём счету 14 забитых голов в выездных матчах текущего сезона в НХЛ. Россиянин по этому показателю делит первое место в лиге с капитаном «Питтсбурга» Сидни Кросби.

Таким образом, российский форвард набрал 50 очков в нынешнем сезоне НХЛ. В его активе теперь 23 гола и 27 результативных передач. «Рейнджерс» стали первой командой в текущем сезоне, набравшей 50 очков. С 51 очком «синерубашечники» лидируют в общей таблице лиги.

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