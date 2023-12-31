Копитар повторил результат Овечкина по числу первых мест по очкам в клубе за год

В Лос-Анджелесе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» потерпел поражение от «Эдмонтон Ойлерз» (2:3 Б).

Капитан «Лос-Анджелеса» Анже Копитар отметился результативной передачей и в 15-й раз в карьере завершил календарный год лидером по очкам в «Кингз». Такой же результат в карьере имеет капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, 15 раз становившийся лидером «Кэпиталз» по очкам за календарный год.

Лишь два хоккеиста в истории НХЛ показали лучшие результаты: Горди Хоу (16 раз) и Уэйн Гретцки (17).

«Лос-Анджелес» имеет 45 очков и идёт шестым на Западе. В ближайшей игре калифорнийский клуб 3 января сыграет дома с «Торонто Мэйпл Лифс».