Форвард «Питтсбурга» Гюнцель: Малкин — один из лучших игроков в истории НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Джейк Гюнцель высоко оценил уровень игры форварда «Пингвинз» Евгения Малкина. Российский нападающий отметился голом и результативной передачей в победном матче с «Сент-Луисом» (4:2).

«Сейчас он играет великолепно, он особенный игрок. Один из лучших хоккеистов в истории НХЛ. Весело наблюдать за его игрой. Он продолжает забивать важные голы за нашу команду. Надеюсь, это продолжится», — цитирует Гюнцеля пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Малкин провёл 34 матча, в которых набрал 31 очко — забросил 14 шайб и отдал 17 результативных передач. Всего в НХЛ на счету россиянина 1097 матчей, в которых Малкин набрал 1260 очков — забил 485 голов и отдал 775 результативных передач.