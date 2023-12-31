Тренер «Давоса» набросился на будущего игрока «Авангарда» и чуть не получил удар в ответ

Необычный инцидент произошёл во втором финальном матче Кубка Шпенглера, в котором «Давос» принимал «Динамо» Пардубице. Встреча завершилась победой номинальных хозяев льда со счётом 5:3.

В одном из эпизодов, попавших в объектив телевизионных камер, будущий новичок «Авангарда», 31-летний словацкий нападающий Томаш Юрчо, выступающий за «Давос», на скамейке запасных вступил в эмоциональную перепалку с тренером своей команды – канадским специалистом Джошуа Дереком Хольденом. Заведённый канадец начал активно высказывать игроку претензии, хватая его за форму, после чего в какой-то момент у хоккеиста закончилось терпение, и он отмахнулся от него. В итоге Хольден завершил свою речь, вернувшись к исполнению своих обязанностей в матче.

ВИДЕО.

Напомним, Томаш Юрчо в КХЛ выступал за «Барыс» и «Куньлунь Ред Стар». За свою карьеру в КХЛ форвард провёл 54 игры, в которых забросил 15 шайб и отдал 23 результативные передачи, набрав в общей сложности 38 очков.