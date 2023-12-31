Алексей Морозов назвал клубы, наиболее удивившие его своими выступлениями в 2023 году

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов обратился к болельщикам с поздравительной речью в преддверии новогодних праздников.

«Уважаемые коллеги, дорогие друзья! В 2023 году мы вместе получали удовольствие от яркого хоккея, радовались победам своих команд и каждый день развивали Лигу, делая её лучше.

С каждым годом растёт конкуренция в Лиге, развиваются клубы, значительно усиливается турнирная интрига. В уходящем календарном году всех приятно удивили «Адмирал» и «Торпедо» в концовке прошлого сезона; «Спартак» и вернувшаяся в КХЛ «Лада» — уже в нынешнем. На хоккейном небосклоне зажигаются новые звёзды, а «новая волна» тренеров не только даёт бой ветеранам, но и уверенно вырывается на лидирующие позиции. Всё это делает результаты ещё более непредсказуемыми, а зрители с удовольствием «голосуют ногами».

Клубы и Лига продолжают активно работать в медиапространстве, привлекать новых болельщиков различными проектами. Важное направление новой Стратегии Лиги — работа с молодым поколением: продолжаются «Уроки хоккея с КХЛ», в 2023 году у Лиги появился свой талисман — снежный человек Крут. Уверен, что в будущем вместе с ним нас ждёт ещё более крутой хоккей!

Благодарю всех болельщиков за поддержку любимых команд — игрокам она очень важна, ведь они выходят на лёд для вас, чтобы доставлять вам радость и положительные эмоции. Пусть их в новом 2024 году будет ещё больше! Не бойтесь мечтать, ведь новогодняя ночь — время чудес, исполняющее все самые сокровенные желания!

Будьте счастливы и здоровы, с Новым годом и Рождеством!» — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.