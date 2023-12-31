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США разгромили Словакию 10:2 и завершили групповой этап МЧМ-2024 на первом месте

США разгромили Словакию 10:2 и завершили групповой этап МЧМ-2024 на первом месте
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В Гётеборге (Швеция) состоялся матч группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2024, в котором сборная США встречалась со Словакией. Матч завершился разгромной победой в исполнении номинальных хозяев льда со счётом 10:2.

В составе американцев хет-трик оформил нападающий Рутгер Макгроарти, дубль на счету Исаака Ховарда, ещё по шайбе забросили Зив Буйум, Гэвин Бриндли, Райан Леонард, Эрик Полькамп и Каттер Готье. У Словакии отличились Мариан Мошко и Филип Мешар.

Таким образом, США завершает групповой этап турнира на первом месте, одержав победу в каждом из матчей, с 11 очками в активе. Словакия финиширует на втором месте, потерпев единственное поражение именно в прошедшей игре. Чехия (4 очка в 3 матчах) и Швейцария (3 очка в 3 матчах), обеспечившие себе выход в плей-офф, в очной встрече определят своё окончательное место в турнирной таблице.

Статистика МЧМ-2024.
U20 ЧМ-2024 . Группа B
31 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
США U20
Окончен
10 : 2
Словакия U20
1:0 Макгроарти (Мур, Чесли) – 06:21 (5x5)     1:1 Мошко (Репчик) – 08:57 (5x5)     2:1 Буйум (Хейз, Ринзел) – 10:13 (5x5)     3:1 Бриндли (Хатсон, Чесли) – 20:29 (4x5)     3:2 Мешар (Петровски, Кмец) – 37:50 (5x4)     4:2 Леонард (Смит, Буйум) – 38:20 (5x5)     5:2 Макгроарти (Фортескью, Готье) – 38:54 (5x5)     6:2 Макгроарти (Готье) – 44:06 (5x5)     7:2 Ховард (Нельсон, Бриндли) – 45:49 (5x5)     8:2 Полькамп – 49:15 (5x5)     9:2 Готье (Назар, Хатсон) – 51:00 (5x4)     10:2 Ховард (Назар, Хатсон) – 52:42 (5x5)    
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