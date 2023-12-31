Кучеров назван лучшим правым нападающим в НХЛ в 2023 году по версии Daily FaceOff

Журналисты популярного североамериканского портала Daily FaceOff проанализировали игру крайних нападающих в 2023 календарном году и назвали пять лучших крайних правых форвардов НХЛ.

В этом году конкуренция на этой позиции значительно возросла, но его показатели лишь немного отстают от остальной части элитной пятёрки. В этом сезоне он каким-то образом забил всего пять голов в 35 матчах, и его 26 очков в целом больше похожи на более ранний период его карьеры в «Калгари Флэймз». Несмотря на это такие цифры всё ещё действительно хороши, просто не то, чего мы привыкли от него ожидать.

4-е место: Митчелл Марнер («Торонто Мэйпл Лифс»).

Его место в рейтинге говорит о высоких ожиданиях, которые Марнер возлагает на себя, когда всего лишь 95 очков за год кажутся для него неудачным годом. В его защиту можно сказать, что на самом деле он никогда не набирал 100 очков за сезон, но он настолько хорош, что кажется, что должен покорять эту отметку каждый год.

В 2022 году Рантанен вывел свою игру на новый уровень и начал набирать 100 очков, а в сезоне-2022/2023 ему даже удалось впервые в своей карьере достичь отметки в 50 заброшенных шайб.

Каждый раз, когда хоккейный мир готовится станцевать чечётку на могиле «Брюинз», Пастрняк выгоняет их с кладбища. С уходом Патриса Бержерона и Дэвида Крейчи многие думали, что «Брюинз» будут иметь большие проблемы, но, хотя они и не были той неудержимой командой регулярного чемпионата, какой были в сезоне-2022/2023, Пастрняк продолжает показывать, насколько он важен для клуба.

В 2023 году только у Коннора Макдэвида и Нэйтана Маккиннона очков больше, чем у Никиты Кучерова. Он набрал потрясающую форму в прошлом сезоне, показав один из самых стабильных сезонов с более чем 110 очками, которые я видел за последнее время, но в сезоне-2023/2024 он вышел на совершенно другой уровень, почти достигнув отметки в 25 голов до конца года.